В субботу сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало об интересе «Краснодара» к защитнику Натану Силве, который играет в Бразилии в «Атлетико Минейро». 24-летний игрок линии обороны ранее отклонил предложение «Монпелье» из-за того, что ему не подошел предложенный клубом личный контракт.

- На Натана Силву сейчас огромный спрос, - заявили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в агентстве, которое представляет интересы Силвы. - Многие клубы, в том числе из России, хотят его подписать, но пока к нам никто напрямую не обращался. Натан сейчас открыт для любых предложений.

Добавим, что в контратаке Силвы с «Атлетико» предусмотрена клаузула в размере 40 млн евро.

Сергей Румянцев