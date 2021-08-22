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Россия. Премьер-лига

Магкеев поделился впечатлениями от победы над «Краснодаром»

22 Августа 2021 • 21:09 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
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Оборонец московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в противостоянии пятого игрового дня российского первенства.

По словам Магкеева, «Локомотиву» пришлось непросто, так как поединок оказался насыщенным единоборствами. Станислав отметил, что его команде хорошо удавалось организовывать контратаки на ворота соперника. Также защитник рассказал о вызове в национальную команду России:

«Была ли особая мотивация после вызова в сборную? Пока об этом не думаю», - приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, «железнодорожники» одержали три зачетных балла в битве с «быками». «Локомотив» не уступил ни в одном из первых пяти поединков РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Сборная России РПЛ Станислав Магкеев
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