​«Зенит» и ЦСКА действительно интересуются Антоном Миранчуком - агент

Агент Вадим Шпинев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» подтвердил интерес к хавбеку «Локомотива» Антону Миранчуку со стороны «Зенита» и ЦСКА. При этом агент отметил, что возможному трансферу игрока в другой клуб мешает повреждение, которое беспокоит его уже давно.

Антон Миранчук является воспитанником «Локомотива». За первую команду он провёл 140 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 21 результативный пас на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 25-летнего Антона Миранчука в 12 миллионов евро.

Добавим, что «Локомотив» в воскресенье обыграл «Краснодар» со счётом 2:1. Москвичи занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.