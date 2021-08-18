Сафонов назвал самого смешного партнёра по «Краснодару»

Матвей Сафонов, защищающий рамку ворот «Краснодара», рассказал об атмосфере в стане «быков».

Вратарь отметил то, что в «Краснодаре» в настоящее время собран по-настоящему классный коллектив, подчеркнув, что в команде нет тех, кто закрывается в себе. По словам Сафонова, каждый может пошутить или как-либо подзадорить других футболистов.

«Самый смешной партнер по команде? Пусть будет Реми Кабелла. С ним посмеяться проще всего», - передаёт слова Сафонова Sport24.

После четырёх туров российского чемпионата «Краснодар» занимает седьмую строку в турнирной таблице.