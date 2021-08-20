Нападающий «Тулузы» может перейти в «Локомотив»

Московский «Локомотив» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Тулузы» Жаниса Антиста, сообщает Russian Football News в «Твиттере».

По имеющейся информации, «железнодорожники» пока не связывались с французским клубом и в официальные переговоры по переходу 19-летнего игрока не вступали.

Жанис Антист является воспитанником «Тулузы», с прошлого сезона выступающей во французской Лиге 2. Профессиональный контракт с клубом он подписал в октябре 2019 года, а на поле впервые вышел 5 февраля в матче со «Страсбуром». В минувшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает Антиста в 3 миллиона евро.