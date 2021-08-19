Полузащитник «Кана» Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив»

«Локомотив» может подписать полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека в ближайшее время, передаёт журналист Марк Мешенуа. Сообщается, что трансфер 20-летнего француза обойдётся «железнодорожникам» в семь миллионов евро, а сам игрок подпишет контракт до 2026 года.

Бека-Бека является воспитанником «Кана». Он также выступал в составе олимпийской сборной Франции в Токио, где французы покинули турнир после группового этапа. Всего, в составе молодёжной сборной Франции разных возрастов сыграл 12 матчей, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может стать игроком ЦСКА.