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Россия. Премьер-лига

Полузащитник «Кана» Бека-Бека близок к переходу в «Локомотив»

19 Августа 2021 • 19:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
2.50 3.35 2.85
22.08 16:00
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«Локомотив» может подписать полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека в ближайшее время, передаёт журналист Марк Мешенуа. Сообщается, что трансфер 20-летнего француза обойдётся «железнодорожникам» в семь миллионов евро, а сам игрок подпишет контракт до 2026 года.

Бека-Бека является воспитанником «Кана». Он также выступал в составе олимпийской сборной Франции в Токио, где французы покинули турнир после группового этапа. Всего, в составе молодёжной сборной Франции разных возрастов сыграл 12 матчей, результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может стать игроком ЦСКА.

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Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Алексис Бека-Бека
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