В своих социальных сетях «Байер» из Леверкузена объявил о трансфере эквадорского защитника Пьеро Инкапье. Контракт с 19-летним футболистом подписан до 30 июня 2026 года.

Стоит отметить, что Инкапье только летом прошлого года перебрался в стан «Тальереса», где за один сезон сумел заявить о себе. По информации различных источников, текущим летом на эквадорца помимо «Байера» претендовали «Наполи», донецкий «Шахтер», а также московский «Локомотив». При этом, российский клуб предлагал за игрока семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Инкапье принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, а также вместе со своей сборной отправился на Кубок Америки 2021, где без замен отыграл все пять поединков в стартовом составе.