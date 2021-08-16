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Россия. Премьер-лига

«Байер» объявил о подписании защитника, которым интересовался «Локомотив» официально

16 Августа 2021 • 20:45 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия М
2.25 3.55 3.05
21.08 19:30
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В своих социальных сетях «Байер» из Леверкузена объявил о трансфере эквадорского защитника Пьеро Инкапье. Контракт с 19-летним футболистом подписан до 30 июня 2026 года.

Стоит отметить, что Инкапье только летом прошлого года перебрался в стан «Тальереса», где за один сезон сумел заявить о себе. По информации различных источников, текущим летом на эквадорца помимо «Байера» претендовали «Наполи», донецкий «Шахтер», а также московский «Локомотив». При этом, российский клуб предлагал за игрока семь миллионов евро.

В прошлом сезоне Инкапье принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, а также вместе со своей сборной отправился на Кубок Америки 2021, где без замен отыграл все пять поединков в стартовом составе.  

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