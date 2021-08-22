Агент Антона Миранчука рассказал о причине отсутствия игрока в заявке «Локомотива»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о причине отсутствия игрока в заявке команды на выигранный сегодня матч против «Краснодара» в рамках РПЛ.

По словам агента, у Антона Миранчука серьёзные проблемы. Агент сообщил, что игрока беспокоит приводящая мышца передней поверхности бедра. Шпинёв отметил, что это продолжается ещё с января текущего года.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1 благодаря двум мячам авторства Фёдора Смолова, возглавившего бомбардирскую гонку РПЛ. Фёдор отличился первым дублем за три года.