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Россия. Премьер-лига

«Локомотив» нацелен на полузащитника ЦСКА слухи

17 Августа 2021 • 18:11 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Ахмат
1.75 3.60 5.00
21.08 18:00
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Московский «Локомотив» продолжает свою деятельность на трансферном рынке. В этот раз, «железнодорожники» желают заполучить полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

Руководство «Локомотива» желает воспользоваться тем фактором, что 21-летний игрок на данный момент не доволен условиями своего контракта с армейским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс». Сейчас Марадишвили зарабатывает около 300 тысяч евро, а его отец и по совместительству агент уже некоторое время пытается добиться повышения зарплаты.

Примечательно, что в соглашении полузащитника прописана сумма отступных, она составляет 10 миллионов евро. Напомним, что «Локомотив» этим летом уже переманил одного футболиста ЦСКА – им стал Наир Тикнизян.

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Локомотив Москва ЦСКА Москва РПЛ Константин Марадишвили Трансферы футбола - лето 2021
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