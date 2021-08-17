Московский «Локомотив» продолжает свою деятельность на трансферном рынке. В этот раз, «железнодорожники» желают заполучить полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

Руководство «Локомотива» желает воспользоваться тем фактором, что 21-летний игрок на данный момент не доволен условиями своего контракта с армейским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс». Сейчас Марадишвили зарабатывает около 300 тысяч евро, а его отец и по совместительству агент уже некоторое время пытается добиться повышения зарплаты.

Примечательно, что в соглашении полузащитника прописана сумма отступных, она составляет 10 миллионов евро. Напомним, что «Локомотив» этим летом уже переманил одного футболиста ЦСКА – им стал Наир Тикнизян.