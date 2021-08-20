​Зе Луиш пропустит до двух месяцев

На пятничной тренировке «Локомотива» травму получил нападающий Зе Луиш. У 30-летнего футболиста выявлен надрыв задней поверхности бедра, сообщает телеграм-канал «Новости «Локомотива». По данным источника, на восстановление от травмы Зе Луишу понадобится от шести до восьми недель. Таким образом, форвард сможет вернуться на поле только в октябре.

В сезоне 2021/2022 Зе Луиш успел провести за «Локомотив» три матча. Результативными действиями нападающий не отмечался.

После четырёх туров Премьер-лиги «Локомотив» располагается на пятой позиции в турнирной таблице с 8 набранными очками в активе.