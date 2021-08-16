Веденеев: «Зениту» надо было «Локомотив» добивать

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался по поводу матча, в котором питерский клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Веденееву не понравилось, что после забитого гола «Зенит» начал обороняться. Он добавил, что чемпион страны не должен играть на удержание счета против такой команды, как «Локомотив». Кроме этого, экс-игрок питерцев отметил, что «сине-бело-голубым» нужно было добивать «железнодорожников» и забивать второй мяч, пишет «Спорт Уик-энд».

Напомним, что после четырех стартовых туров «Зенит» вместе с «Рубином» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. У обоих клубов по десять набранных очков.