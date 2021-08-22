Булыкин прокомментировал игру «Локомотива» с «Краснодаром»

Известный в прошлом футболист, бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от игры команды против «Краснодара» в рамках очередного игрового дня российского чемпионата.

В частности, Булыкин осыпал комплиментами игру нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова, подчеркнув, что как только форвард берётся за работу над собой, то сразу превращается в одного из лучших нападающих страны.

«Мне понравилось, что «Локо» победил, и то, что Смолов забил. Поэтому только положительные эмоции от этой игры», - передаёт слова Булыкина «Футбол России».

Напомним, в матче с «Краснодаром» Фёдор Смолов оформил первый дубль за три года, а его команда одержала победу над «быками» 2:1.