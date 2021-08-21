Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Россия. Премьер-лига

«Локомотив» объявил о запуске благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!»

21 Августа 2021 • 09:50 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Краснодар
2.45 3.35 2.95
22.08 16:00
1000 рублей бесплатная ставка

Московский «Локомотив» выступил против нецензурных выкрикиваний на трибунах во время матчей. Клуб совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» анонсировал старт акции, направленной на сбор средств в помощь тяжелобольным детям.  

Суть кампании заключается в том, что зарезервированные деньги на потенциальные штрафы за поведения болельщиков будут переведены на благотворительность в случае, если поединок будет проходить без использования нецензурной лексики на трибунах стадиона, будь то песни или скандирования.

«Отказался от мата – спас жизнь ребенка», - именно так подытожил запуск акции генеральный директор москвичей Владимир Леонченко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Августа 2021 в 11:43
Популизм! Посмотрим много насобирают
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  16:00 ЦСКА Москва ... Ахмат 1.65 4 5.2
21.08  16:00 Арсенал Тула ... Спартак Москва
21.08  18:00 Уфа ... Зенит 7.2 4.5 1.45
21.08  18:00 Урал ... Динамо Москва 5.5 3.8 1.65
21.08  20:00 Крылья Советов ... Сочи 2.95 3.3 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
11:48 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг интерес ЦСКА к форварду «Генгама»
11:42 · Россия. Премьер-лига
РПЛ выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом в «Урале»
11:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» скрывает вспышку коронавируса в команде
11:11 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, как завершится матч «Арсенал» - «Спартак» 1
10:34 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Кучаев: с «Ахматом» будет непросто
10:19 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Арсенал» - «Спартак» от Генича 2
10:01 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» совершил невероятный камбэк в матче с «Енисеем»
09:50 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о запуске благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!» 1
09:47 · Россия. Премьер-лига
Малком, получивший сотрясение, может сыграть с «Уфой»
02:22 · Россия. Премьер-лига
Крылья Советов - Сочи: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:17 · Россия. Премьер-лига
Урал - Динамо: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:12 · Россия. Премьер-лига
Уфа - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:08 · Россия. Премьер-лига
Арсенал - Спартак: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:14 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Вопрос в том, как «Спартак» подойдёт к матчу с «Арсеналом» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем
 