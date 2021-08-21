«Локомотив» объявил о запуске благотворительной акции «Не ругайся – спаси жизнь!»

Московский «Локомотив» выступил против нецензурных выкрикиваний на трибунах во время матчей. Клуб совместно с благотворительным фондом «Линия жизни» анонсировал старт акции, направленной на сбор средств в помощь тяжелобольным детям.

Суть кампании заключается в том, что зарезервированные деньги на потенциальные штрафы за поведения болельщиков будут переведены на благотворительность в случае, если поединок будет проходить без использования нецензурной лексики на трибунах стадиона, будь то песни или скандирования.

«Отказался от мата – спас жизнь ребенка», - именно так подытожил запуск акции генеральный директор москвичей Владимир Леонченко.