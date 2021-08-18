Представители Маскареля: «Переход в «Локомотив» маловероятен»

Сезар Искьердо, который является представителем полузащитника «Шальке» Омара Маскареля, высказался по поводу возможного трансфера своего клиента в «Локомотив».

Он заявил, что переход игрока в московский клуб сейчас маловероятен, но переговоры находятся в режиме ожидания. Искьердо добавил, что руководитель по спорту и развитию «железнодорожников» Ральф Рангник сейчас сосредоточился на российском рынке футболистов, пишет Sport24.

Напомним, что 28-летний полузащитник является воспитанником мадридского «Реала». Его контракт с «Шальке» действует до середины 2022 года.