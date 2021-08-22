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Россия. Премьер-лига

Ганчаренко: «Когда пропускаешь два мяча в каждой игре, сложно рассчитывать на победу»

22 Августа 2021 • 22:32 Комментировать
Локомотив Москва
2:1
Краснодар
окончен
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Локомотивом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Самое важное то, что нам надо решить проблемы в центре защиты. Мы пока не можем найти оптимальное сочетание, потому что то Кайо вылетает, то Спайич вылетает. Пока нет оптимальной для нас обоймы. Это главная задача, которую для нас надо решить, потому что когда ты пропускаешь два мяча в каждой игре, сложно рассчитывать на победу. Качество атакующих действий у нас достаточно хорошее. Наверное, в предыдущих матчах мы более эффективно атаковали, хотя  мы могли сыграть и вничью сегодняшний матч. Может быть, даже бы сравняли, за 10 минут пошли качели. Реализация - такое дело, в любом случае мы говорили, что надо продолжать сыгрываться и улучшать  взаимопонимание, хотя в целом достаточно неплохо мы смотримся в атаке.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко
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