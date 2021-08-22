Тарасов: «Смолов – большой профессионал»

Экс-футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым была дана оценку игре Фёдора Смолова, оформившего дубль в ворота «Краснодара» (2:1).

Игрок «Велеса», выступающего в ФНЛ, похвалил своего соотечественника за то, что тот не пал духом, пока не получал вызова в национальную команду: «Он всё доказывал своей игрой и делом. Для нападающего самое главное – забивать голы».

«Смолов – большой профессионал. Он всегда для себя ставит высокие задачи. У него пошла правильная полоса», - приводит слова Тарасова издание «Всё про спорт».

После пяти туров Смолов лидирует в зачёте бомбардиров РПЛ с 5 точными ударами.