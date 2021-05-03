Уткин: «Поздравляю с чемпионством болельщиков «Зенита», клуб я поздравил в августе»

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03 Мая 2021, 12:54,
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Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, прокомментировал чемпионство петербургского «Зенита».
«Поздравляю с чемпионством всех болельщиков «Зенита»! Настоящий болельщик - чувство, которое мне неведомо - выбирает команду один раз. Это честный выбор.
А клуб я поздравил в августе», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».
«Зенит» гарантировал себе чемпионский титул благодаря вчерашней победе над «Локомотивом». «Сине-бело-голубые» разгромили «железнодорожников» со счетом 6:1. Петербургский коллектив стал чемпионом России третий раз подряд.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Василий Уткин