Уткин: «Поздравляю с чемпионством болельщиков «Зенита», клуб я поздравил в августе»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший футбольным комментатором на телевидении, прокомментировал чемпионство петербургского «Зенита».

«Поздравляю с чемпионством всех болельщиков «Зенита»! Настоящий болельщик - чувство, которое мне неведомо - выбирает команду один раз. Это честный выбор.

А клуб я поздравил в августе», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

«Зенит» гарантировал себе чемпионский титул благодаря вчерашней победе над «Локомотивом». «Сине-бело-голубые» разгромили «железнодорожников» со счетом 6:1. Петербургский коллектив стал чемпионом России третий раз подряд.