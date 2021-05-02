Петржела: «Сегодня «Зенит» станет чемпионом»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела верит в победу питерцев над «Локомотивом» в двадцать восьмом туре российской Премьер-лиги.

«Зенит» победит в этой игре. «Локомотив» — хорошая команда, но они уже ничего не сделают. «Зенит» сегодня станет чемпионом», - цитирует Петржелу sport24.

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга станет чемпионом в случае победы.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня, второго мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Отметим, что «железнодорожники» являются главным соперником «Зенита» в борьбе за чемпионство.