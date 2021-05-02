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Первое чемпионское интервью Семака

02 Мая 2021, 21:06,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (6:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы знаете, сколько у вас теперь чемпионств как игрока и тренера?

- Это не так важно. Важно, что мы сегодня выиграли, ребята счастливы, молодцы. Это подарок для болельщиков. Ребята выдали очень яркую игру, очень много мячей. Поздравляю болельщиков и команду с заслуженным чемпионством!

- То, что это третье чемпионство подряд, эмоций меньше?

- Это круто, не бывает легко никогда. Конечно, этот год был для нас очень сложным, но мы в нужное время собираемся, жертвуем, каждый из игроков, которые мало играют, какой-то гордыней, если так можно выразиться и отдают все ради команды.

- Какой «Зенит» самый сильный из этих трех ваших чемпионских?

- Я думаю, сложно сказать, и оценивать невозможно. Каждый «Зенит» был по-своему хорош. Где-то на характере, где-то мастерства прибавилось, и уже с мастерством все вместе. Я не думаю, что мы на голову сильнее кого-то. Было очень непросто.

- Почему сегодня такой легкий матч получился по счету, по крайней мере?

- Я думаю, сегодня был наш день, и те мячи, которые мы не забивали во многих матчах, хотя создавали очень много, сегодня и стандартные положения, и розыгрыш с центра поля, все моменты, которые мы тренируем, сегодня все получилось. Сегодня мы получили все, что недополучили в течение сезона, какие-то моменты, может быть, неудачные были.

- У вас есть какая-то традиция празднования? Как вы будете праздновать это чемпионство?

- Как обычно, с командой, потом дома с семьей.

- Какие слова прозвучали там в центре поля после финального свистка?

- Никаких. Все поздравили друг друга, все счастливы абсолютно, сделали важное и нужное дело, наконец-то спал груз с наших плеч. Мы можем спокойно играть и получать удовольствие в оставшихся матчах.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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