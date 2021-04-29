​Стадион на матче «Зенит» - «Локомотив» может быть заполнен полностью – власти дали добро

Матч двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом» может пройти при максимальном количестве зрителей на стадионе. Власти Санкт-Петербурга одобрили заполнение стадиона на сто процентов. Об этом информирует канал «Ложа прессы» в Telegram, ссылаясь на горячую линию петербургского клуба.

Напомним, в матче между «Зенитом» и «Локомотивом» может быть определён чемпион России. Если команда Сергея Семака наберёт три очка, то она станет недосягаема на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

«Зенит» и «Локомотив» сыграют на «Газпром Арене» второго мая.