РФС и РПЛ проведут проверку после жалобы «Локомотива» на «Зенит»

РФС и РПЛ совместно проведут разбирательство относительно действий представителей петербургского «Зенита» в отношении поклонников московского «Локомотива». Об этом рапортует ТАСС.

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления «Локомотива» о применении ограничительных мер в отношении болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ», - говорится в заявлении.

Ранее фанаты столичного клуба подали множество жалоб на то, что их после окончания встречи с «Зенитом» принудительно доставили на вокзал.

Центральный матч 28-го тура завершился разгромным поражением «Локомотива» со счетом 1:6. После этого фиаско «железнодорожники» лишились шансов на чемпионский титул.