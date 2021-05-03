Бышовец: «Неудачные выступления российских клубов в Лиге чемпионов зависят не только от «Зенита»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» порассуждал над перспективами «сине-бело-голубых» в Лиге чемпионов.

- Как считаете, какой результат «Зенит» сможет показать в Лиге чемпионов? Смогут ли они наконец-то выйти из группы?

- Неудачные выступления клубов в Лиге чемпионов зависят и от других клубов тоже. Нестабилен «Спартак», проблемы есть в ЦСКА, проблемы есть в «Краснодаре». Выступления российских клубов в еврокубках - это результат и уровня нашего чемпионата, и его напряженности. Уровень российского чемпионата ниже уровня европейских. Это и подтверждают результаты на европейской арене. Лига чемпионов носит пока провальный характер. Проблемы чемпионата есть. Посмотрим, что зенитовцы покажут в следующем сезоне.

- Как думаете, будет ли усиление в составе «Зенита» под Лигу чемпионов?

- Я думаю, что изменения в составе произойдут после чемпионата Европы. Кого-то посмотрят там, кто проявит себя в играх. Ну и по итогам сезона тоже будет подведена какая-то черта. Какие-то изменения, наверное, будут.

- Много говорили о возможной отставке Сергея Семака после провала в Лиге чемпионов. Как считаете, останется ли он во главе команды на следующий сезон?

- Я думаю, что вчерашний результат исключает все сомнения и предположения о том, что он покинет пост. Сегодняшний результат «Зенита» - это результат Семака, который он сумел показать в сложной ситуации. Его можно по разному расценивать с точки зрения качества, зрелищности, состояния нашего футбола, но результат сделан. И стоит сказать, что результат этот закономерный, и в этом заслуга Семака.

Николай Алексеев