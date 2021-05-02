Лебедев – о победе «Зенита: «Не обошлось без очередных судейских ляпов»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, являющийся болельщиком «Локомотива», прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Зенита» (1:6).

«Я благодарен игрокам «Локомотива»: они совершили чудо, побеждая 11 матчей подряд. Сегодня на поле победил сильнейший. Конечно, не обошлось без очередных судейских ляпов», - цитирует Лебедева sport24.

Отметим, что Сергей Карасёв не увидел фола со стороны нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в эпизоде с первым голом.

«Зенит» стал чемпионом, а «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая идущий следом «Спартак» на два очка. У «красно-белых» есть ещё один матч в запасе.