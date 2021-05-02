Валерий Баринов: «Если «Зенит» в первые 30 минут не забьет, то может проиграть разгромно»

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02 Мая 2021, 13:55,
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Народный артист России Валерий Баринов считает, что «Локомотиву» по силам навязать борьбу «Зениту» в матче двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги.
«Если «Зенит» в первые 30 минут не забьет, то реален сценарий из знаменитого матча, где питерский клуб давил в первой тайме, а по итогу 3:0 проиграли», - цитирует Баринова sport24.
После двадцати семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Локомотив», идущий вторым, отстает от лидера на шесть зачетных баллов. Отметим, что в случае сегодняшней победы «Зенит» станет чемпионом.
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Валерий Баринов