Валерий Баринов: «Если «Зенит» в первые 30 минут не забьет, то может проиграть разгромно»

Народный артист России Валерий Баринов считает, что «Локомотиву» по силам навязать борьбу «Зениту» в матче двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги.

«Если «Зенит» в первые 30 минут не забьет, то реален сценарий из знаменитого матча, где питерский клуб давил в первой тайме, а по итогу 3:0 проиграли», - цитирует Баринова sport24.

После двадцати семи туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, а «Локомотив», идущий вторым, отстает от лидера на шесть зачетных баллов. Отметим, что в случае сегодняшней победы «Зенит» станет чемпионом.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится сегодня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.