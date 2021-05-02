Дзюба объяснил выход на награждение в костюме Дэдпула

Капитан «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (6:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- А кто это, если кто-то не знает супергероев?

- Героев надо знать, это Дэдпул.

- Что он умеет?

- Умеет всё, а самое лучшее у него регенерация, так что это я.

- Проспорил кому-то или что?

- Нет-нет, это давно у меня костюм. Хотел как-то побаловаться. Третье подряд чемпионство, наверное, можно себе позволить.

- Какие эмоции, может быть, уже не такие острые?

- Я думал, что будут не такими острыми, но именно из-за такой потрясающей атмосферы, и соперник самый подходящий с такой серией побед и раздраджитель. Многие ставили, что они нас обыграют, поэтому прекрасно победить именно так крупно и уверенно. Мы сегодня были едины, спасибо огромное болельщикам. Потрясающая атмосфера.

- Сколько ты проведешь времени в этом костюме?

- До раздевалки дойду. Очень жарко, я в шлеме чуть не задохнулся. Так что пойдем радоваться.

- Что дальше будет?

- Посмотрим. Я думаю, пора уже в Лиге чемпионов показать себя, это раз. Хотелось бы сохранить костяк, потому что не хочется расставаться. Все гаечки притерлись, хотелось бы плодотворно. Сейчас хочется отдохнуть и подготовиться морально и физически уже к сборной.

- Следующий костюм какой придумаешь?

- Не знаю, может быть, Скорпиона, может быть, Бэтмена.