Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Дзюба объяснил выход на награждение в костюме Дэдпула

02 Мая 2021, 21:29,

Капитан «Зенита» Артём Дзюба поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (6:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- А кто это, если кто-то не знает супергероев?

- Героев надо знать, это Дэдпул.

- Что он умеет?

- Умеет всё, а самое  лучшее у него регенерация, так что это я.

- Проспорил кому-то или что?

- Нет-нет, это давно у меня костюм. Хотел как-то побаловаться. Третье подряд чемпионство, наверное, можно себе позволить.

- Какие эмоции, может быть, уже не такие острые?

- Я думал, что будут не такими острыми, но именно из-за такой потрясающей атмосферы, и соперник самый подходящий с такой серией побед и раздраджитель. Многие ставили, что они нас обыграют, поэтому прекрасно победить именно так крупно и уверенно. Мы сегодня были едины, спасибо огромное болельщикам. Потрясающая атмосфера.

- Сколько ты проведешь времени в этом костюме?

- До раздевалки дойду. Очень жарко, я в шлеме чуть не задохнулся. Так что пойдем радоваться.

- Что  дальше будет?

- Посмотрим. Я думаю, пора уже в Лиге чемпионов показать себя, это раз. Хотелось бы сохранить костяк, потому что не хочется расставаться. Все гаечки притерлись, хотелось  бы плодотворно. Сейчас хочется отдохнуть и подготовиться морально и физически уже к сборной.

- Следующий костюм какой придумаешь?

- Не знаю, может быть, Скорпиона, может быть, Бэтмена.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
SpaM
02 Мая 2021, 22:24

Дзюба объяснил выход на награждение в костюме Дэдпула тем, что он продолжит позорить свой нынешний клуб не только рукоблудными видео, но и подобными костюмами.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Зенит - Локомотив Москва. Лучшие моменты.
Зенит - Локомотив Москва. Лучшие моменты.
7 268
Ростов - Тамбов. Лучшие моменты.
Ростов - Тамбов. Лучшие моменты.
2 4
Химки - Урал. Лучшие моменты.
Химки - Урал. Лучшие моменты.
1 6
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
1 2
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
1 1
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей