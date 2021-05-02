Семак назвал сильные стороны «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- 11 побед подряд «Локомотива». В чем слабые места сегодня этой команды, можно их найти?

- У каждой команды есть сильные и слабые стороны. Вопрос в том, насколько их удается использовать. Результаты отражают суть происходящего в одну или другую сторону.

- По-вашему, 11 побед - это не отражение такой абсолютной силы «Локомотива»?

- Каждый матч - это отдельно взятая история. Где-то проходили матчи с большим преимуществом, где-то приходилось много обороняться с использованием своих возможностей в контратаках. Эта та игра, которая нравится «Локомотиву», где он силен. Он использует свои сильные стороны.

- В чем будет сегодня ваш план на игру?

- Наш план и задача на любую игру - выходить и отдать все силы для того, чтобы добиться нужного для нас результата.

- Насколько психологически на команду давит то, что это может быть домашний чемпионский матч?

- Я думаю, конечно, в голове это сидит, в любом случае нам нужно выходить и играть на победу сегодня, не думая о том, что может принести тот или иной матч. Нам нужно выкладываться. Футбол тем и интересен, что он непредсказуем.

- Принципиальность какая-то есть в том, чтобы именно дома добыть чемпионство? Потому что у вас два гостевых матча в остатке чемпионата?

- Хотим, конечно, каждая игра, когда ты идешь на первом месте, естественно, соперники ждут твоих осечек. Это накладывает отпечаток определенный в плане эмоциональной составляющей. Хочется побеждать и быстрее достичь цели и задачи, которая стоит. Но дело еще далеко не сделано, и предстоит еще много работы.

- Атрибуты официального празднования есть в раздевалке - золотые футболки, шампанское?

- Отсутствуют. Команда об этом абсолютно не думает, играем так же, как и перед любым другим матчем.