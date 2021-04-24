​Чемпион России может быть определён на следующей неделе

В субботу вечером «Зенит» порадовал армию своих фанатов крупной победой над «Ротором» со счётом 6:0. Команда Сергея Семака может стать чемпионом России уже на следующей неделе. Если в следующем туре «Зенит» обыграет «Локомотив», то уже никто не сможет догнать питерцев на вершине турнирной таблицы.

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в Санкт-Петербурге в воскресенье, второго мая. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в семь часов вечера.

Стоит отметить, что команда Сергея Семака может стать чемпионом России третий год подряд. Титул РПЛ, как известно, даёт право выступить на групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.