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Оздоев: «После нескольких дней мы поймём, чего добились на самом деле»

02 Мая 2021, 21:39,

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (6:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Третье подряд чемпионство. Что это за эмоции?

- Я думаю, что самые большие эмоции были после первого чемпионства. А сейчас, да, приятно, очень тяжелый год был, мы очень долго шли к этому, и добиться такого исторического результата, я думаю, что это приятно. Наверное, после нескольких дней мы поймем, чего добились на самом деле.

- Какой «Зенит» самый сильный из этих трех чемпионских?

- Каждый год. Если команда становится чемпионами, держит уровень и каждый год подтверждает.

- Все сейчас говорят, что чемпионство - это хорошо, но важно играть удачно в Европе. Какие у вас по этому поводу эмоции?

- Чтобы играть в Европе, тебе нужно внутри страны становиться чемпионом. Я думаю, что, надеюсь, что в этом году намного лучше сложатся еврокубки.

- Ощущение, что это команда-династия есть?

- Я думаю, есть, потому что мы за целый год отдали очень много сил, и парни понимали, что сегодня это самый важный матч для нас. В независимости от того, кто выходил на поле, все поддерживали друг друга, потому что чемпионат был долгий, и каждый игрок выкладывался на протяжении сезона, отдавал все для того, чтобы команда добилась такого результата.

- Дзюба в костюме Супергероя - это что?

- Он любит Марвел. Я думаю, что он это планировал. Я его спросил о том, где мечи Дэдпула? Он говорит, что сломались. Прекрасно сегодня наши нападающие сыграли, великолепно. На двоих забили пять голов, это супер.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Магомед Оздоев
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