Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил об уходе из «Локомотива». Руководитель входил в совет директоров московского клуба.

«Сегодня мой последний день работы в футбольном клубе «Локомотив». «Локо» навсегда останется в моем сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы», - написал Булыкин в «Инстаграме».

41-летний специалист работал в «Локомотиве» с 2017 года.

После двадцати семи туров «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть зачетных баллов.