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30 Апреля 2021, 15:26,
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объявил об уходе из «Локомотива». Руководитель входил в совет директоров московского клуба.
«Сегодня мой последний день работы в футбольном клубе «Локомотив». «Локо» навсегда останется в моем сердце! Жизнь не останавливается, а меня скоро ждут новые вызовы», - написал Булыкин в «Инстаграме».
41-летний специалист работал в «Локомотиве» с 2017 года.
После двадцати семи туров «железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть зачетных баллов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Булыкин