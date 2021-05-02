«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ

«Золотой» матч РПЛ состоялся в Санкт-Петербурге – «Зенит» принимал «Локомотив».

«Зенит» за последние шесть туров выиграл пять матчей, неделю назад размазав «Ротор» со счётом 6:0. «Локомотив» вообще выиграл все 11 официальных матчей 2021 года, три последних завершив разгромом. 4:1 досталось «Ростову», 3:0 – ЦСКА и 5:2 – «Тамбову». Вот в таких кондициях «Зенит» и «Локомотив» подходили к «золотому» матчу чемпионата России.

Расклады были примерно такие: в случае победы «Зенита» Сергей Семак впервые завоюет титул в Санкт-Петербурге: два года назад «сине-бело-голубые» стали чемпионами в самолете из Грозного, а год назад — в Краснодаре. Если матч «Зенит» - «Локомотив» завершится вничью, то питерцам достаточно набрать одно очко в гостевых матчах с «Уфой» и «Тамбовом». Если «Локомотив» выиграет у «Зенита», то для чемпионства питерцам придется набирать минимум 4 очка в этих же матчах. При условии, что «Локо» очков больше терять не будет.

Эту математику команды изучали до матча, а потом вышли на поле и понеслось! Не стали гости долго разведывать ситуацию, а провели атаку правым карем. Прострел получился не самым удачным, зато отскок пришёл точно к Мухину. Максим с ходу пальнул, до ворот было метров 10, но его мощнейший выстрел приняла на себя перекладина. В этом моменте повезло, а в следующем - не очень. Вендел получил травму, быстро покинув поле. Бразильца заменил аргентинец Дриусси.

За страдания «Зениту» воздалось. Рыбус врезался в Дзюбу и мяч потерял, Азмун и Малком по почереди пытались затолкнуть мяч в ворота, но их удары блокировали, а вот когда сфера отскочила к Дзюбе, Артём идеальным парашютом переиграл Гилерме - 1:0. Карасев взял паузу, сам не пошёл смотреть повторы и ему сказали, что мяч можно засчитывать.

А под конец первого тайма «Зенит» испарил последние капли интриги. Сначала Себа Дриусси вырезал классный кросс на Азмуна. Сердар опередил Пабло и уложил мяч под штангу. А потом Пабло неоправданным подкатом сбил Дзюбу, а тот же Сердар Азмун оформил дубль, реализовав пенальти - 3:0. Разгром за первый тайм.

На старте второй половины развал «локомотива» продолжился. Малком с правого фланга вырезал отменный кросс, который на дальней штанге замкнул всё тот же Сердар Азмун, оформивший хет-трик - 4:0. Совсем плохи (если может быть хуже)дела стали после ошибки Гилерме. Голкипер «Локомотива» не смог зафиксировать мяч после навеса, Азмун пытался перекинуть - попал в перекладину, но Артём Дзюба с добивания не простил - 5:0.

«Зенит» слишком рано начал праздновать и сохранить ворота «сухими» не сумел. Ярослав Ракицкий ужасающую ошибку придумал у своих ворот, просто подарив мяч Камано, которому осталось протолкнуть сферу в сетку с трёх метров - 5:1.

«Локомотив» приободрился и пошла игра на встречных курсах. Немного сумбурная, но подарившая большое количество опасных моментов. А затем подарившая и шесто qujk «Зенита». Малком перехватил неудачную передачу Рыбчинского, обыгрался с Артёмом Дзюбой и кручённым ударом закинул мяч за шиворот Гилерме - 6:1. Всё залетало у «Зенита» этим вечером!

Победил «Зенит». Победил красиво, крупно, не только сегодня и в чемпионате в целом. Впервые Семак выигрывает чемпионство на домашней арене. А всего это уже третий титул для Сергея Богдановича.