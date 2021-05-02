«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ

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02 Мая 2021, 20:52,
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«Золотой» матч РПЛ состоялся в Санкт-Петербурге – «Зенит» принимал «Локомотив».
|(1:0) Дзюба Артём 19'
|(2:0) Азмун Сердар 39'
|(3:0) Азмун Сердар 45'
|(4:0) Азмун Сердар 46'
|(5:0) Дзюба Артём 51'
|56' Камано Франсуа (5:1)
|(6:1) Малком Филипе 67'
«Зенит» за последние шесть туров выиграл пять матчей, неделю назад размазав «Ротор» со счётом 6:0. «Локомотив» вообще выиграл все 11 официальных матчей 2021 года, три последних завершив разгромом. 4:1 досталось «Ростову», 3:0 – ЦСКА и 5:2 – «Тамбову». Вот в таких кондициях «Зенит» и «Локомотив» подходили к «золотому» матчу чемпионата России.
Расклады были примерно такие: в случае победы «Зенита» Сергей Семак впервые завоюет титул в Санкт-Петербурге: два года назад «сине-бело-голубые» стали чемпионами в самолете из Грозного, а год назад — в Краснодаре. Если матч «Зенит» - «Локомотив» завершится вничью, то питерцам достаточно набрать одно очко в гостевых матчах с «Уфой» и «Тамбовом». Если «Локомотив» выиграет у «Зенита», то для чемпионства питерцам придется набирать минимум 4 очка в этих же матчах. При условии, что «Локо» очков больше терять не будет.
Эту математику команды изучали до матча, а потом вышли на поле и понеслось! Не стали гости долго разведывать ситуацию, а провели атаку правым карем. Прострел получился не самым удачным, зато отскок пришёл точно к Мухину. Максим с ходу пальнул, до ворот было метров 10, но его мощнейший выстрел приняла на себя перекладина. В этом моменте повезло, а в следующем - не очень. Вендел получил травму, быстро покинув поле. Бразильца заменил аргентинец Дриусси.
За страдания «Зениту» воздалось. Рыбус врезался в Дзюбу и мяч потерял, Азмун и Малком по почереди пытались затолкнуть мяч в ворота, но их удары блокировали, а вот когда сфера отскочила к Дзюбе, Артём идеальным парашютом переиграл Гилерме - 1:0. Карасев взял паузу, сам не пошёл смотреть повторы и ему сказали, что мяч можно засчитывать.
А под конец первого тайма «Зенит» испарил последние капли интриги. Сначала Себа Дриусси вырезал классный кросс на Азмуна. Сердар опередил Пабло и уложил мяч под штангу. А потом Пабло неоправданным подкатом сбил Дзюбу, а тот же Сердар Азмун оформил дубль, реализовав пенальти - 3:0. Разгром за первый тайм.
На старте второй половины развал «локомотива» продолжился. Малком с правого фланга вырезал отменный кросс, который на дальней штанге замкнул всё тот же Сердар Азмун, оформивший хет-трик - 4:0. Совсем плохи (если может быть хуже)дела стали после ошибки Гилерме. Голкипер «Локомотива» не смог зафиксировать мяч после навеса, Азмун пытался перекинуть - попал в перекладину, но Артём Дзюба с добивания не простил - 5:0.
«Зенит» слишком рано начал праздновать и сохранить ворота «сухими» не сумел. Ярослав Ракицкий ужасающую ошибку придумал у своих ворот, просто подарив мяч Камано, которому осталось протолкнуть сферу в сетку с трёх метров - 5:1.
«Локомотив» приободрился и пошла игра на встречных курсах. Немного сумбурная, но подарившая большое количество опасных моментов. А затем подарившая и шесто qujk «Зенита». Малком перехватил неудачную передачу Рыбчинского, обыгрался с Артёмом Дзюбой и кручённым ударом закинул мяч за шиворот Гилерме - 6:1. Всё залетало у «Зенита» этим вечером!
Победил «Зенит». Победил красиво, крупно, не только сегодня и в чемпионате в целом. Впервые Семак выигрывает чемпионство на домашней арене. А всего это уже третий титул для Сергея Богдановича.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Зенит, Локомотив Москва
Я как и 779!
Поздравляю Питер и болел с очередным чемпионством.
И да, желаю конкуренции, а то сегодняшний кубок был чуть ли не самым простым, т.к. соперники сыпались весь сезон.
Зенит стал чемпионом - наплевать.
Локо разбит в ноль - наплевать.
Видеть как Зюба впервые в своей футбольной жизни забивает техничный, умный гол - бесценно)))
Spam в первый раз включил телик увидел Дзюбу - плевать)
Помню, помню, как он больше всех смеялся над Дзюбой, что он перешел в Зенит за титулами...))) Свинарник тогда сподобился выиграть чемп. раз за 16 лет...))) когда все команды штормило...))) Ну и где сейчас Дзюба...и где их "Боги" мяча...))) Понятно... всё там же у разбитого корыта...)))
Ну для тебе подобным зюба это техничный гений. Это лечится)
Зенит с Чемпионством!
Пожелаю в следующем сезоне достойных соперников в борьбе за золото. Всем будет на пользу.
Питер с заслуженным чемпионством, символично что в матче с жёстким разгромом прямого типа конкурента) Ну и традиционно удачи в ЛЧ)
Достойно
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!Это было понятно ещё задолго до конца чемпионата!
Всех с победой и чемпионством! Болелы Локо, не расстраивайтесь, дерьмо случается с каждым!
А теперь пора напомнить горе-комментатором, что данного сайта, что Спорт- Экспресса, все их истеричные заметки н тему " Спартак- в золотой гонке", " Спартак жмет на пятки Зениту" . Дошло до того, что некоторые пользователи провозглашали " Если Спартак победит Ростов, то..." " Осечек Зенита долго ждать не придется..." С тех пор прошли месяца полтора- как, дождались вы осечек Зенита? Статистику изучайте. Сколько очков Зенит терял по весне при тренере С.Б. Семаке? Подчеркиваю- до завоевания титула.
2018-2019- 6 очков.
2019-2020- 4 очка.
Спартак от Зенита отставал на 4 очка, при этом сине-бело-голубые уже потеряли 5 очков. Были шансы у Спартака? Никаких. Зенит и потерял лишь 2 балла. И то после того, как Спартак солидно отстал от лидера. Мог и в Краснодаре побеждать , да помешало увеличение отрыва от преследователей.
Ай трехтопорный диман видать купленный п
пасхальный кулич вместе с целлофаном сжевал да забродившим гуляшом запил...
Зенит и адекватных его болельщиков, с абсолютно заслуженным чемпионством!!!!
Сложно что-то говорить,нет просто слов. Зенит заслужил медали,с чем их и поздравляю.
Имеется кое-что, способное подсладить горечь нормальных болельщиков Локомотива, к которым отношу Ирвина и Дарта. Комментаторы вспомнили о двух победах Зенита со счетом 6:1 в 1940 и 1972 годах. Но... Был счет и 6;1 в пользу Локомотива. . В 1949 году. Однако все эти матчи игрались на поле Локомотива. Впервые 6;1 зафиксировали на поле Зенита.
Болельщиков же Зенита - с победой!
Кстати, а в 1958 году в Ленинграде матч завершился 2;7. Так что, всё бывает, коллеги.
ВСЁ, сезон закрыт. ЗЕНИТ с золотом, ЗЕНИТ золотой, ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!
матч не смотрел, но уверен был, что девки раздвинут ноги!
Лохи позорники!
C титулам нас всех ! ЗЕНИТ ЧЕМПИОН ! ПИТЕР с ПОБЕДОЙ !
Да даже не знаю, что сказать. Это дымящее в саже, коптящее ничтожество всерьез претендовало на конкуренцию лучшему клубу страны? Опущены по полной программе и выкинуты на помойку истории.
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН. Остальным хрумкать вялого.
Ай шампиены шампиены Оле Оле Оле
Зенит - Чемпионище!!!) Питер - я тебя поздравляю и гуляю вместе с тобой!!!))) Зенит - Сила!!!
Мда, игра не пошла с самого начала. Любая серия рано или поздно прерывается. Иногда вот так. Главный матч 12 мая. Адекватных болел Зенита с титулом.
Да у вас вообще каждый второй мяч в первом тайме от ног отскакивал, приём мяча просто ужасный
бывают такие игры. Вот что-тог не пошло и все, как снежный ком одно за одним.
Спасибо дружище. Искренний тебе респект за объективность всегда.
Иногда местные комментарии это просто нечто божественное. Зацените эту бомбу:
Дарт Уилфред (фан Локо) пишет, что поздравляет адекватных (сюда особое внимание) болельщиков Зенита с титулом.
В ответ на это сообщение Урзюм пишет - спасибо за поздравление (очевидно принимая это на свой счет). Болельщик локо поздравил болелу Зенита, а тот поблагодарил. Мир-дружба, замечательно и вроде все норм, но поднимаем глаза выше и видим сообщение от того же Урзюма: "Это дымящее в саже, коптящее ничтожество всерьез претендовало на конкуренцию лучшему клубу страны? Опущены по полной программе и выкинуты на помойку истории."
Просто песня)))).
надеюсь встретимся в Суперкубке, как обычно
Дарт, теперь ваша очередь ждать, что бы Арсенал притормозил мясных...))) Ну и у вас впереди сложные встречи...главное что бы команда не поплыла...)))
мясные такое явление, что могут сами себя притормозить в любом матче. Нам главное Кубок забрать в этом году.
не явление, а скорее недоразумение...))) Их и Химки могут тормознуть, и Ахмат. Ну а кубок скорее ваш...))) да и важно в ЛЧ заявиться...)))
ну с одной стороны в ЛЧ не хочется. Играть с Атлетико и еще одним ТОП клубом, тратить на это силы и ресурсы, а в итоге получить 0 на выходе, потому как они тупо сильнее, немного надоело. И особенно с Атлетико играть надоело. Опять же в ЛЧ надо 2 раунда квалы пройти, а там тоже может попасться что-то из непроходимого разряда. И в итоге опять группа ЛЕ. Но с другой стороны 30 лямов в ЛЕ не заработать.
Факт! Но может быть руководство задумается и захочет большего...усилит команду...Думаю Николич заявил о себе и вправе рассчитывать на понимание...
чтобы кого-то приобрести нужны деньги, а у нас их нет. Бюджет на следующий сезон дефицитный более чем на 1 миллиард рублей.
даааа что то беда совсем у РЖД...сокращают всех и вся, минимизируют расходы...А может менеджмент достойный подобрать, а не всяких там кикнадзов...Ну это же элементарные вещи...
Кикнадзе был не самым плохим руководителем. Ему было дано указание сверху сократить расходы клуба и разгрузить зарплатную ведомость. Плюс он выбил у РЖД финансирование на капитальный ремонт стадиона и реконструкцию базы в Баковке. И долги клуба, которые наплодил Геркус, он сократил значительно.
Сложно будет,Крылья на хорошем ходу.
мы тоже на хорошем ходу, и обязаны обыгрывать Крылья. Сегодняшний матч не в счет. Залетело все, что летело. А у нас наоборот. Опять же забей Мухин или не засчитай Карасев гол Дзюбы(основания имел) возможно сложилось бы по другому.
Ну опять же после 6-1 команда может и забуксовать,тут уже и глянем на что способен Марко. Тяжело команде и очень,надо поддержать ребят,увы не смогу попасть на финал в НН,так как проблемы со здоровьем,а очень хотелось бы.
Да видно что ваших не сломал результат. При 5:0 взяли игру под контроль и даже забили. То есть не поплыли. А последний гол он мог и влететь и не влететь при любом ходе матча. Так что, я думаю, Локо больше очки не потеряет в этом сезоне.
а я из-за работы не могу поехать на финал. Я думаю команда соберется на оставшиеся игры и сделает все, что надо.