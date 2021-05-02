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Николич: «Я бы не сказал, что счёт стал отражением сил на поле»

02 Мая 2021, 23:35,

Наставник «Локомотива» Марко Николич считает, что фиаско в поединке против «Зенита» в 28-м туре РПЛ объясняется невезением.

- Много ошибались, много потерь мяча в опасных зонах у наших ворот. Но и «Зенит» практически все забил. Я бы не сказал, что счет стал отражением сил на поле, - приводит слова тренера клубный сайт «Локомотива».

Марко Николич считает, что его подопечным нужно стереть из памяти эту неудачу и начинать подготовку к оставшимся матчам. У «железнодорожников» остается финальный матч Кубка России и две игры в РПЛ, где команда борется за вторую строчку, но может ее упустить, если в понедельник «Спартак» обыграет «Арсенал».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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