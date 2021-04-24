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​Боярский: «Матч с «Локомотивом» для «Зенита» - формальность, подтверждение чемпионства»

24 Апреля 2021, 19:59,

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский не сомневается, что «сине-бело-голубые» оформят очередной титул чемпиона России уже на следующих выходных. Чтобы решить эту задачу, питерцам нужно будет обыграть «Локомотив» на родной «Газпром Арене».

«Следующий матч - формальность, подтверждение чемпионства с «Локомотивом», - сказал Боярский sport24.

По мнению артиста, «Зенит» на голову выше всех клубов из Москвы.

«Зенит» имеет возможность стать чемпионом России третий год подряд. Игра с «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, второго мая, и начнётся в семь часов вечера по столичному времени.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Михаил Боярский
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