​Боярский: «Матч с «Локомотивом» для «Зенита» - формальность, подтверждение чемпионства»

Известный фанат «Зенита» Михаил Боярский не сомневается, что «сине-бело-голубые» оформят очередной титул чемпиона России уже на следующих выходных. Чтобы решить эту задачу, питерцам нужно будет обыграть «Локомотив» на родной «Газпром Арене».

«Следующий матч - формальность, подтверждение чемпионства с «Локомотивом», - сказал Боярский sport24.

По мнению артиста, «Зенит» на голову выше всех клубов из Москвы.

«Зенит» имеет возможность стать чемпионом России третий год подряд. Игра с «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, второго мая, и начнётся в семь часов вечера по столичному времени.