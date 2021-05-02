«Локомотив» потерпел самое крупное поражение в российской истории

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02 Мая 2021, 22:52,
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«Локомотив» уступил «Зениту» (1:6) в двадцать восьмом туре российской Премьер-лиги.
Это самое крупное поражение для «железнодорожников» в российской истории. До этого худшими результатами были поражения от «Краснодара» (0:5) в 2020-м году и от «Баварии» (0:5) в 1995-м.
«Локомотив» набрал 52 очка в двадцати восьми турах и расположился на втором месте в чемпионате России, идущий третьим «Спартак» отстает на два очка, но «красно-белым» ещё предстоит сыграть свой матч 28-го тура завтра.
В последних двух турах «железнодорожники» сыграют против «Динамо» и «Урала». Помимо этого, московскому клубу предстоит сыграть в финале Кубка России против «Крыльев Советов».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Локомотив Москва
чем 6-1 крупнее 5-0?
6 больше 5. Назад в школу?
разница в счете при 5-0 и 6-1 одинаковая. А так было и поражение 6-2 от Кубани у Локомотива.
6-2 = 4 )) 6-1 = 5 как 5-0 = 5 .. в футболе если разница одинаковая, то более крупным считается победа где победитель забил больше, 6-1 крупнее 5-0, а 7-2 было бы крупнее 6-1 ..ну и тд