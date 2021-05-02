«Локомотив» потерпел самое крупное поражение в российской истории

«Локомотив» уступил «Зениту» (1:6) в двадцать восьмом туре российской Премьер-лиги.

Это самое крупное поражение для «железнодорожников» в российской истории. До этого худшими результатами были поражения от «Краснодара» (0:5) в 2020-м году и от «Баварии» (0:5) в 1995-м.

«Локомотив» набрал 52 очка в двадцати восьми турах и расположился на втором месте в чемпионате России, идущий третьим «Спартак» отстает на два очка, но «красно-белым» ещё предстоит сыграть свой матч 28-го тура завтра.

В последних двух турах «железнодорожники» сыграют против «Динамо» и «Урала». Помимо этого, московскому клубу предстоит сыграть в финале Кубка России против «Крыльев Советов».