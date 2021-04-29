«Локомотив» увольняет около 40 сотрудников

«Локомотив» сокращает штат сотрудников. Клуб не успевает завершить в запланированный срок реконструкцию базы в Баковке и стадиона в Перово, и поэтому с 30 апреля решил уволить порядка четырех десятков сотрудников. Многие из будущих безработных администраторов, поваров, технического персонала проработали в «Локомотиве» более десятка лет. Их увольняют даже несмотря на просьбы футболистов оставить их в штате.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что решение принимал председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник. В последнее время в клубе всеми силами стараются сократить расходы.