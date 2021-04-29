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«Локомотив» увольняет около 40 сотрудников

29 Апреля 2021, 20:51,

«Локомотив» сокращает штат сотрудников. Клуб не успевает завершить в запланированный срок реконструкцию базы в Баковке и стадиона в Перово, и поэтому с 30 апреля решил уволить порядка четырех десятков сотрудников. Многие из будущих безработных администраторов, поваров, технического персонала проработали в «Локомотиве» более десятка лет. Их увольняют даже несмотря на просьбы футболистов оставить их в штате.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что решение принимал председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник. В последнее время в клубе всеми силами стараются сократить расходы.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва
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Комментарии (1)
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Fender1988
29 Апреля 2021, 21:14

Так может начать с совета директоров и их замов ??? Плутник - какая говорящая фамилия...

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