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Николич: «Я считаю, что сегодня будет суперфутбол»

02 Мая 2021, 18:45,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Давит ли на команду психологически, что это может быть чемпионский матч «Зенита»?

- Нет, почему? Все должно быть наоборот. Еще три тура до конца сезона. Это факт. Мы на хорошем ходу, выиграли 11 матчей подряд. Мы приехали сюда, чтобы сделать все для продолжения нашей серии. Мы приехали сюда играть в свой футбол, пробовать всё, чтобы набрать три очка и продолжить побеждать. Наша цель еще не достигнута.

- Ваша цель - это борьба за чемпионство?

- Наша цель - каждую игру выигрывать, если это возможно.

- Какой футбол вы сегодня ждете, исходя из тактических задумок?

- «Зенит» - отличная, качественная команда с суперкачественными футболистами. Я жду сложный матч. У нас свои сильные стороны, у них - свои. Я считаю, что сегодня будет суперфутбол. Это, возможно, две самые лучшие команды на данный момент в российском чемпионате. Ожидаю отличный футбол и ожидаю, что мы покажем хороший футбол.

- 11 побед подряд, которые вы упомянули, насколько вам дают уверенность, ведь вы сегодня тоже можете выиграть?

- Дают, да. Когда выигрываешь 11 раз подряд, это добавляет уверенности, но это не влияет на сегодняшний матч. Мы играем дома у «Зенита». Очевидно, что у соперника очень большое желание выиграть и отпраздновать чемпионство. У каждого своя цель. Посмотрим, что будет через два часа.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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