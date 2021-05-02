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Боярский: «3 чемпионства подряд — это не хухры-мухры»

02 Мая 2021, 11:24,

Народный артист Михаил Боярский уверен, что в воскресенье «Зенит» оформит третий чемпионский титул подряд, обыграв «Локомотив» в центральном матче тура. Один из самых известных болельщиков «сине-бело-голубых» будет поддерживать команду с трибун.

- Трудно представить, что «Локомотив» может обыграть команду из Санкт-Петербурга дома. Нет, это невозможно. 3 чемпионства подряд — это не хухры-мухры, - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Что касается прогноза на матч, Михаил Боярский ставит на счет 3:0 в пользу «Зенита». Напомним, что коллективу Сергея Семака для досрочного завоевания золотых медалей нужно обыграть «Локомотив».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Михаил Боярский
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