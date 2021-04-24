Деменко: «Игра с «Локо» для питерцев уже не будет значимой»

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал результат матча «сине-бело-голубых» против «Ротора» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Счет, конечно, получился неожиданным: 6:0. Что касается результата, то тут все понятно. «Ротор» первый тайм все-таки побился, а во втором тайме как «Зенит» забил, там сразу же уже пошел третий, четвёртый и дальше. За «Ротор» обидно, конечно, потому что такой счёт оказывает давление на футболистов.

Игра с «Локо» для питерцев уже не будет значимой. Те игры, которые осталось провести «Зениту», уже не столь серьёзные. Набрать четыре очка не будет для них проблемой. «Зенит» можно назвать чемпионом», - сказал Деменко.