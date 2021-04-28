Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​На матч «Зенит» - «Локомотив» привезут чемпионский трофей РПЛ

28 Апреля 2021, 15:32,

На матч между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоится второго мая, будет привезён чемпионский трофей РПЛ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Как известно, «Зенит» по итогам матча с «Локомотивом» может оформить титул чемпиона России. Это случится, если команда Сергея Семака на своём поле обыграет «железнодорожников». При другом исходе поединка чемпион в этот день выявлен не будет.

Отметим, что «Зенит» может стать чемпионом России третий год подряд.

Поединок «Зенит» - «Локомотив» стартует в Санкт-Петербурге второго мая в семь часов вечера по столичному времени. Работать на главной игре двадцать восьмого тура РПЛ будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Локомотив Москва
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