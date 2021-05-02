Кузяев: «Счёт большой, но я скажу, что «Локомотив» очень хорошо играл»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (6:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что это за эмоции, когда третье чемпионство подряд?

- Эмоции только положительные, это дорогого стоит - три раза подряд выиграть чемпионат. Особенно то, что нам это удалось сделать на нашем домашнем стадионе в отличие от предыдущих двух сезонов, и мы этому очень и очень рады.

- Сегодня 6:1 - как-то неправдоподобно крупный счет для «золотого матча».

- Согласен, счет большой, но я скажу, что «Локомотив» очень хорошо играл, первый тайм нам давался очень непросто, особенно вначале. «Локомотив» мог и забить, но, слава богу, мы воспользовались своими моментами и смогли их реализовать?

- Чем «Зенит» в этом сезоне сильнее конкурентов по чемпионату?

- Во многих аспектах. Во-первых, конкуренция, вы можете сами смотреть, какая у нас скамейка запасных, какие ребята сегодня выходили на замену. Во-вторых, дисциплина и концентрация на поле.

- То, что набрали меньше очков, чем в прошлом чемпионате, о чем это говорит?

- Сложный сезон, потому что без подготовки после окончания предыдущего сразу новый. Может быть, в этом причина.

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