Известен главный судья матча «Зенит» - «Локомотив»

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28 Апреля 2021, 13:12,
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Пресс-служба РФС объявила о судейских назначениях на поединки 28-го тура чемпионата России. Центральную встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» обслужит Сергей Карасёв.
Матч «Арсенал» - «Спартак» доверили судейской бригаде во главе с Сергеем Ивановым. Василий Казарцев назначен главным рефери поединка между столичным ЦСКА и «Уфой».
После 27 туров Премьер-лиги «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Локомотив» на шесть очков. Топ-3 замыкает московский «Спартак» на счету которого 50 баллов.
Назначение арбитров на 28-й тур Тинькофф РПЛ.— РФС (@rfsruofficial) April 28, 2021
Сергей Карасёв будет работать на центральном матче тура «Зенит» – «Локомотив». pic.twitter.com/vbDUW3jiAV
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Сергей Карасёв
Ну это было ясно,надеюсь в этом матче Карась отсудит нормально, а победит сильнейший
ай.. ха-ха-ха.. ясен-пень маскавскага назначили.. )))