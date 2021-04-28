Известен главный судья матча «Зенит» - «Локомотив»

Пресс-служба РФС объявила о судейских назначениях на поединки 28-го тура чемпионата России. Центральную встречу между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом» обслужит Сергей Карасёв.

Матч «Арсенал» - «Спартак» доверили судейской бригаде во главе с Сергеем Ивановым. Василий Казарцев назначен главным рефери поединка между столичным ЦСКА и «Уфой».

После 27 туров Премьер-лиги «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Локомотив» на шесть очков. Топ-3 замыкает московский «Спартак» на счету которого 50 баллов.