Валерий Баринов: «Сёмин бы с таким счётом не проиграл»

Болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает, что его любимая команда проиграла из-за «Зениту» из-за тактики главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, который продолжал пытаться играть первым номером, хотя еще против «Тамбова» было понятно, что она не подходит команде.

«Семак переиграл Николича. Странно, что никто не сделал этого раньше», - приводит слова Баринова Sport24.

- Я уверен в одном — Сёмин бы с таким счетом не проиграл, - добавил Баринов, но отметил, что отправлять в отставку Николича было бы нелогично, не имея достойной замены.

«Локомотив» идет на втором месте с отрывом в два очка от «Спартака», но провел на матч больше.