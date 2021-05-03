Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Валерий Баринов: «Сёмин бы с таким счётом не проиграл»

03 Мая 2021, 00:35,

Болельщик «Локомотива» Валерий Баринов считает, что его любимая команда проиграла из-за «Зениту» из-за тактики главного тренера «железнодорожников» Марко Николича, который продолжал пытаться играть первым номером, хотя еще против «Тамбова» было понятно, что она не подходит команде.

«Семак переиграл Николича. Странно, что никто не сделал этого раньше», - приводит слова Баринова Sport24.

- Я уверен в одном — Сёмин бы с таким счетом не проиграл, - добавил Баринов, но отметил, что отправлять в отставку Николича было бы нелогично, не имея достойной замены.

«Локомотив» идет на втором месте с отрывом в два очка от «Спартака», но провел на матч больше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Валерий Баринов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Зенит - Локомотив Москва. Лучшие моменты.
Зенит - Локомотив Москва. Лучшие моменты.
7 268
Ростов - Тамбов. Лучшие моменты.
Ростов - Тамбов. Лучшие моменты.
2 4
Химки - Урал. Лучшие моменты.
Химки - Урал. Лучшие моменты.
1 6
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
01.05.2021 ЦСКА - Уфа. Обзор матча
1 2
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
01.05.2021 Ротор - Ахмат. Обзор матча
1 1
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
01.05.2021 Рубин - Динамо. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей