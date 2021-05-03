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Бышовец: «Для «Локомотива» страшного ничего нет, эта игра станет для них хорошим уроком»

03 Мая 2021, 14:03,

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал результат матча «Зенит» - «Локомотив» (6:1).

- Насколько сильно удивил такой результат?

- Я думаю, что мало кто сомневался в том, что «Зенит» добьется желаемого результата по принципу «сегодня и сейчас», не откладывая на потом. Отсюда и мобилизация команды во всеоружии. Обстановка вокруг стадиона, на стадионе тоже сыграла в их пользу.

- Почему результат оказался таким, что случилось с «Локомотивом»?

- На стороне «Зенита» и уровень игроков, и опыт игроков. В целом, суммы преимуществ «Зенита» достаточно. У «Локо» все-таки 4-5 футболистов в составе, которые ещё нуждаются в опыте, хотим мы этого или нет. У «железнодорожников» мы увидели много ошибок, особенно при игре в обороне. И в воротах Гилерме ошибался тоже. Все это в совокупности и приводит к такому счету. Думаю, что Николич и его подопечные не были готовы к такой жесткой игре. Конечно, были и судейские ошибки, безнаказанность в некоторых вопросах, двойные стандарты в разных матчах - они тоже предопределили результат в какой-то степени. В целом, для «Локо» страшного ничего нет, эта игра станет для них хорошим уроком.

- Победа «Зенита» в чемпионате полностью заслуженная?

- Конечно. Я поздравляю Серёжу Семака, я могу себе это позволить. У нас такие отношения. У меня очень хорошие воспоминания о Семаке, как об игроке, и я не могу не радоваться за его успехи.

- У «Зенита» третье чемпионство кряду. Можно ли назвать их монополистами?

- Я ведь тоже трижды чемпион Советского Союза. Мне это очень знакомо. Но у нас была немного другая ситуация. У нас был тренер, который разбирался в происходящем в мировом футболе. Главное, что Маслов своевременно смог отказаться от возрастных игроков. Был уход Базилевича, Лобановского и ещё ряда игроков. И была резкая смена в составе, и киевское «Динамо» было и основой сборной страны. Новые игроки, новое поколение продолжило победную стезю предыдущих футболистов. Сейчас немного другая ситуация происходит в других клубах: «Динамо», «Локомотив», ЦСКА. Молодые игроки без борьбы проходят в состав, без должной конкуренции почти.

Николай Алексеев

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Анатолий Бышовец
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