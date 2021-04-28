​Семак – о результатах «Локомотива»: «Любая серия рано или поздно заканчивается»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу предстоящего матча против «Локомотива». Если питерцы наберут три очка в этой игре, то оформят титул чемпиона России третий год подряд.

Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита», заявил, что на его команду не давит возможность завоевать золотые медали уже в этом матче. По словам тренера, «Зениту» нужно просто играть на победу, как и всегда.

Рулевой «сине-бело-голубых» сказал несколько слов о серии «Локомотива», выигравшего все одиннадцать матчей второй части сезона.

«Их команда набрала хороший ход, но каждый матч - это отдельная история, и любая серия рано или поздно заканчивается», - сказал Семак.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в ближайшее воскресенье, второго мая.