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Федун рассказал, за кого будет болеть в матче между «Зенитом» и «Локомотивом»

25 Апреля 2021, 20:25,

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть в матче между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом», - цитирует владельца московского клуба «Спорт-Экспресс».

«Спартак» расположился на третьем месте в российской Премьер-лиги, отставая от «Локомотива», идущего вторым, на два зачетных балла.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, второго мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Зенит, Локомотив Москва, Леонид Федун
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Комментарии (1)
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779
25 Апреля 2021, 20:30

Арнольдович подмахнул Миллеру.)))

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