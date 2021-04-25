Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть в матче между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто кроме «Зенита» не заслужил. Буду болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом», - цитирует владельца московского клуба «Спорт-Экспресс».

«Спартак» расположился на третьем месте в российской Премьер-лиги, отставая от «Локомотива», идущего вторым, на два зачетных балла.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, второго мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.