«Рубин» заработал миллион евро на чемпионстве «Зенита»

Казанский «Рубин» заработал один миллион евро благодаря тому, что петербургский «Зенит» стал чемпионом России. Об этом рапортует телеграм-канал «Инсайдлар».

Казанцы продолжают зарабатывать после трансфера иранского нападающего Сердара Азмуна. Согласно заключенному соглашению, «Рубин» получил по миллиону евро за каждый из трех чемпионских титулов «сине-бело-голубых». Нынешняя выплата станет последней.

Азмун перебрался в «Зенит» в 2019-м году. Его трудовой договор с петербургским клубом рассчитан до завершения сезона-2021/2022.

В текущем сезоне РПЛ Сердар забил 19 мячей в 23 матчах. Он лидирует в бомбардирской гонке.