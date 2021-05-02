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Сёмин лестно высказался о Семаке

02 Мая 2021, 22:40,

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин лестно высказался о наставнике «Зенита» Сергее Семаке после чемпионства питерцев.

«Нужно отметить Сергея Семака. Он выиграл, безусловно, сложный сезон. Критика всегда будет, а Семак её правильно воспринял. У нас любят своих критиковать», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что питерцы гарантировали себе первое место за два тура до конца чемпионата. Сегодня, второго мая, подопечные Сергея Семака уверенно разгромили на своём поле «Локомотив» (6:1).

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, выиграв за это время российскую Премьер-лигу три раза подряд.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Юрий Сёмин, Сергей Семак
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