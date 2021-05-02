Сёмин лестно высказался о Семаке

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин лестно высказался о наставнике «Зенита» Сергее Семаке после чемпионства питерцев.

«Нужно отметить Сергея Семака. Он выиграл, безусловно, сложный сезон. Критика всегда будет, а Семак её правильно воспринял. У нас любят своих критиковать», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что питерцы гарантировали себе первое место за два тура до конца чемпионата. Сегодня, второго мая, подопечные Сергея Семака уверенно разгромили на своём поле «Локомотив» (6:1).

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, выиграв за это время российскую Премьер-лигу три раза подряд.