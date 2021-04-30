Андрей Мостовой: «Локомотив» сейчас показывает очень хороший футбол»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой лестно высказался о «Локомотиве», с которым питерцам предстоит сыграть в ближайшее время.

«Очень важный матч, ведь он может стать для нас чемпионским. «Локомотив» сейчас показывает очень хороший футбол. Будет интересно. Хочется остановить их», - цитирует Мостового пресс-служба питерского клуба.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, второго мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

За три тура до конца чемпионата «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «железнодорожников» на шесть зачетных баллов.