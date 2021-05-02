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Азмун: «В следующем году тоже будем чемпионами»

02 Мая 2021, 21:44,

Форвард «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (6:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что это за эмоции от третьего подряд чемпионства?

- Топ. Вообще не видел такой атмосферы, честно. Надо сказать, нас все фанаты поздравляют, спасибо всем. Мы очень рады, в следующем году тоже будем чемпионами.

- Это твой самый сильный сезон в «Зените»?

- Да, конечно, потому что мы уже два раза были чемпионами, это третий. Было очень тяжело, потому что  все хорошо делали свое дело и хорошо работали.

- Хет-трик в чемпионском матче - это как?

- Это благодаря хорошей совместной работе, все были сфокусированы и сконцентрированы. Слава богу, мы выиграли и в третий раз стали чемпионами.

- Лига чемпионов. Какого результата теперь мы ждем там?

- Конечно, будет очень сложно, но мы приложим максимум усилий, и все будет хорошо.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сердар Азмун
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