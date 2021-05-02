Вендел получил травму в матче с «Локомотивом»

Сегодня, второго мая, «Зенит» принимает «Локомотив» в двадцать втором туре российской Премьер-лиги.

На двенадцатой минуте встречи травму задней поверхности бедра получил полузащитник питерского клуба Маркус Вендел и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Себастьян Дриусси.

На данный момент идёт тринадцатая минута матча, счёт пока не открыт, но команды уже успели обменяться опасными моментами.

23-летний Вендел сыграл двадцать два матча за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Напомним, что бразилец перешёл в российский клуб в октябре из «Спортинга».