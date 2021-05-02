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Вендел получил травму в матче с «Локомотивом»

02 Мая 2021, 19:20,

Сегодня, второго мая, «Зенит» принимает «Локомотив» в двадцать втором туре российской Премьер-лиги.

На двенадцатой минуте встречи травму задней поверхности бедра получил полузащитник питерского клуба Маркус Вендел и не смог продолжить игру, вместо него на поле появился Себастьян Дриусси.

На данный момент идёт тринадцатая минута матча, счёт пока не открыт, но команды уже успели обменяться опасными моментами.

23-летний Вендел сыграл двадцать два матча за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал три голевые передачи. Напомним, что бразилец перешёл в российский клуб в октябре из «Спортинга».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Маркус Вендел
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