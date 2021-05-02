«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы

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02 Мая 2021, 18:12,
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Сегодня, второго мая, «Зенит» в рамках двадцать восьмого тура российской Премьер-лиги примет на своем поле «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Барриос, Вендел, Дзюба, Азмун, Малком.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Смолов, Камано.
Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 19:00 по московскому времени. Отметим, что сегодняшняя победа сделает «Зенит» чемпионом.
«Локомотив» борется не только за чемпионство, но и за победу в Кубке России, в финале которого «железнодорожники» сыграют с «Крыльями Советов».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Локомотив Москва
ай.. раньше 2-го мая традиционно считалось открытием сезона в Ленинграде.. брат-суперзина не даст соврать.. уперед Зенит! уперед-за-Питер!